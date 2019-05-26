Илон Маск назван самым высокооплачиваемым руководителем американских компаний

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний, составленный газетой The New York Times.



Илон Маск ответил в Twitter российскому телеканалу...

По данным издания, в сравнении с 2017 годом доход бизнесмена вырос на 310%, составив около 2,3 миллиарда долларов. Зарплата Маска из всей этой суммы составляет лишь 55 тысяч долларов, остальная ее часть приходится на акции компании. Средняя зарплата сотрудников компании Tesla находится на уровне 55 тысяч долларов.

На втором месте рейтинга - президент и главный исполнительный директор Discovery Дэвид Заслав. Его заработок в минувшем году равен 129 миллионам долларов, что на 207% превышает показатель 2017 года.

Замыкает тройку лидеров бизнесмен индийского происхождения Никеш Арора, возглавляющий компанию Palo Alto Networks. Его доход в 2018 году составил 125 миллионов долларов.