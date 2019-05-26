Генеральный директор компании Tesla Илон Маск возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний, составленный газетой The New York Times.
По данным издания, в сравнении с 2017 годом доход бизнесмена вырос на 310%, составив около 2,3 миллиарда долларов. Зарплата Маска из всей этой суммы составляет лишь 55 тысяч долларов, остальная ее часть приходится на акции компании. Средняя зарплата сотрудников компании Tesla находится на уровне 55 тысяч долларов.
На втором месте рейтинга - президент и главный исполнительный директор Discovery Дэвид Заслав. Его заработок в минувшем году равен 129 миллионам долларов, что на 207% превышает показатель 2017 года.
Замыкает тройку лидеров бизнесмен индийского происхождения Никеш Арора, возглавляющий компанию Palo Alto Networks. Его доход в 2018 году составил 125 миллионов долларов.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о договоре между Россией и Республикой Суринам, который вступил в силу 13 мая текущего года.
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
В собственности непосредственно чиновника находятся два земельных участка, жилой дом, нежилое здание, квартира, два снегохода и два прицепа.
О выборах в Европарламент и их влиянии на политику Евросоюза, в частности на отношения с Россией, "Правде.Ру" рассказал эксперт.