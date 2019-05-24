Большинство акционеров Сбербанка проголосовали за переизбрание Германа Грефа президентом - председателем правления. Герман Греф руководит банком с 2007 года, до этого он занимал должность Министра экономического развития РФ.
Сбербанк является государственной структурой, поскольку 50% и одна голосующая акция принадлежал Банку России. Остальные акции находятся в собственности российских и иностранных инвесторов.
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