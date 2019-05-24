Акционеры Сбербанка переизбрали Грефа президентом банка

Большинство акционеров Сбербанка проголосовали за переизбрание Германа Грефа президентом - председателем правления. Герман Греф руководит банком с 2007 года, до этого он занимал должность Министра экономического развития РФ.



Сбербанк прокомментировал информацию о блокировке карт за необоснованные переводы / Новости от 27.11.2018 15:27

Сбербанк является государственной структурой, поскольку 50% и одна голосующая акция принадлежал Банку России. Остальные акции находятся в собственности российских и иностранных инвесторов.