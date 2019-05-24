В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсом валют

В Российской Федерации вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют.



«Рубль в целом — устойчивая валюта» / Новости от 09.11.2018 00:25

Законопроект был опубликован на официальном сайте Банка России 23 апреля. Спустя 30 дней, как и положено, запрет вступил в силу.

Отныне информацию о курсах валют можно будет устанавливать лишь внутри отделений банков. В Центробанке считают, что нововведение будет бороться с нелегальными пунктами обмена валюты.

Также законопроект разрешает гражданам Российской Федерации совершать сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством их обратной продажи-купли. Такие сделки, напомним, рассматриваются как вид кредитования под залог ценных бумаг. До сих по же, отметим, совершать сделки подобного толка было разрешено лишь банкам.

Закон о запрете уличных табло с курсами валют был подписан действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в декабре минувшего года.

На сегодняшний день, отметим, курс доллара США равен 64,55 российским рублям, а курс евро же равняется 72,19 рублям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Центральный банк Российской Федерации больше не будет чеканить монеты номиналом ниже рубля.

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