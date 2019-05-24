Росстат исправил ошибку в отчете о рекордной добыче газа

Росстат пересчитал показатели динамики промпроизводства из-за допущенной ошибки. Оказалось, что вместо рекордной динамики добычи газа в 16%, реальный показатель составляет всего 2,6%. То же самое произошло и с нефтью. Ошибочный показатель - 7,4%, реальный - 2,5%.



Нефть и газ в России еще долго не закончатся - глава Минприроды / Новости от 07.11.2018 12:00

Расследование показало, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Именно это стало причиной ошибки в итоговой статистике.