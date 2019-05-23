Российские кондитерские компании значительно увеличили поставки сладостей в страны Африки.
Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин.
Так, указал специалист, в минувшем году объем поставок продукции из Российской Федерации в страны Африки достиг 2,8 тысяч тонн. Это, отметил Лашманкин, но 26,9% больше, нежели в 2017-м году.
Специалист отметил, что африканский рынок крайне привлекателен для российских кондитерских компаний. Однако, подчеркнул Лашманкин, они пока лишь "присматриваются" к этому направлению.
Отметим, что наибольшим спросом кондитерские изделия из России пользуются в Алжире, Египте и Марокко.
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