В прошлом году Россия увеличила поставки сладостей в Африку на 27%

Российские кондитерские компании значительно увеличили поставки сладостей в страны Африки.



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Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин.

Так, указал специалист, в минувшем году объем поставок продукции из Российской Федерации в страны Африки достиг 2,8 тысяч тонн. Это, отметил Лашманкин, но 26,9% больше, нежели в 2017-м году.

Специалист отметил, что африканский рынок крайне привлекателен для российских кондитерских компаний. Однако, подчеркнул Лашманкин, они пока лишь "присматриваются" к этому направлению.

Отметим, что наибольшим спросом кондитерские изделия из России пользуются в Алжире, Египте и Марокко.