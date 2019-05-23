ЦБ выступил против запуска криптовалют в России

Банк России не видит условий, при которых криптовалюты могут быть использоваться в денежной системе России. Об этом сообщила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.
По мнению Набиуллиной, России необходимо развивать направление расчетов с другими странами в национальной валюте. А использовать криптовалюту, даже привязанную к золоту, не имеет смысла из-за ее нестабильности. Глава ЦБ поставила под сомнение возможность криптовалюты выступать в роли расчетного инструмента.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, когда криптовалюта станет полноценным платежным средством.
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