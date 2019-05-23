Forbes составил рейтинг самых дорогих мировых брендов.



Apple презентовала обновленные версии MacBook Air и iPad / Новости от 30.10.2018 22:36

Первое место, сообщает американский финансово-экономический журнал, с выручкой в 266 миллиардов долларов занимает корпорация Apple.

На втором и третьем местах рейтинга оказались Google и Microsoft. Выручка данных компаний составляет 136 и 110 миллиардов долларов соответственно.

Четвертое место рейтинга занимает Amazon. За ним следуют Facebook, Coca-Cola, Samsung, Disney, Toyota и McDonald's.

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