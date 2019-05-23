Как дети самых богатых российских бизнесменов получают наследство

Если еще 15 лет назад у 100 богатейших россиян насчитывалось 156 детей. Сегодня - 294 ребенка. В Forbes также отмечают увеличение среднего возраста списка ста самых богатых россиян. Например, еще в 2004 году возраст среднестатистического участника списка 100 богатейших россиян составляет 47 лет. В 2019 году - уже 56 лет.



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Примечательно, что за это время список обновился на 60%. Forbes с 2016 года создает список богатейших наследников, лидером которого уже не первый год становится Юсуф Алекперов - единственный сын Вагита Алекперова. По предварительным подсчетам, доля Юсуфа Алекперова составляет 21,8 миллиардов долларов.

Но на самом деле не все так просто. Об этом свидетельствует статистика. За 15 лет скончалось восемь бизнесменов из сотни богатейших россиян. Только в одном случае можно считать, что к наследнику бизнесмена успешно перешло состояние. Речь идет о группе компаний "Ланит" Филиппа Генса.

Менее успешно дела сложились у старшего сына основателя металлургической группы "Кокс" Бориса Зубицкого. После смерти отца, к Евгению перешла половина его состояния. Вторую половину своих активов Зубицкий завещал жене. Но сейчас компания испытывает трудности из-за множества судебных исков, которые направляет жена младшего сына Зубицкого к старшему.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о богатейших наследниках в России.

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