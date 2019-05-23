Жители России сокращают расходы, чтобы отложить на черный день

Россияне стали больше экономить на повседневных расходах, чтобы нарастить объем свободных денег. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир". По результатам апреля среднестатистическая российская семья накопила около 27,4 тысяч рублей "свободных" денег. Это на 9% больше, чем россияне накапливали годом ранее.



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В холдинге утверждают, что эта статистика может говорить о более "жесткой" подготовке россиян к новым вызовам: повышению налогов, кризису, очередной девальвации рубля или другим форс-мажорам. Такой вывод сделали аналитики холдинга после того, как проанализировали расходы россиян. Увеличение "резервных" накоплений связано со снижением некоторых статей расходов, в том числе и обязательных.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о снижении реальных доходов населения в 2019 году. По итогам первого квартала 2019 года, реальные доходы россиян снизились на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные из доклада Счетной палаты РФ. Ранее президент России Владимир Путин обозначил правительству цель обеспечить к 2024 году устойчивый рост реальных доходов, а также в два раза уменьшить уровень бедности.

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