Центробанк: большинство российских государственных еврооблигаций принадлежит гражданам РФ

Большая часть российских государственных еврооблигаций принадлежит россиянам.



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Об этом сообщает Центробанк.

По состоянию на 1 января текущего года иностранцы владели лишь 324 миллионами евро из всего объема долга в этой валюте в 1,75 миллиардов.

Отметим, что ранее Министерство финансов Российской Федерации утверждало, будто 76% российских государственных еврооблигаций принадлежит гражданам иностранных государств.

Новые данные, предоставленные Центробанком, противоречат прежним утверждениям российского ведомства.