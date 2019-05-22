Замглавы Еврокомиссии посетит Москву для переговоров по транзиту газа

Заместитель главы Европейской комиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович прибудет с визитом в Москву 13 июня для обсуждения с министром энергетики России Александром Наваком проблемы транзита российского газа через Украину.



Россия обсуждает с Украиной транзит газа в Европу / Новости от 21.01.2019 12:04

"Вице-председатель Шефчович после переговоров на Украине планирует совершить визит в Россию 13 июня, в ходе которого он встретится с министром энергетики РФ Александром Новаком и другими представителями российского руководства", - передает агентство ТАСС слова своего источника.

Главной темой переговоров станет вопрос сохранения транзита газа в ЕС через Украину после 2019 года, а также проведение трехсторонней министерской встречи по газу.