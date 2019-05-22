Заместитель главы Европейской комиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович прибудет с визитом в Москву 13 июня для обсуждения с министром энергетики России Александром Наваком проблемы транзита российского газа через Украину.
"Вице-председатель Шефчович после переговоров на Украине планирует совершить визит в Россию 13 июня, в ходе которого он встретится с министром энергетики РФ Александром Новаком и другими представителями российского руководства", - передает агентство ТАСС слова своего источника.
Главной темой переговоров станет вопрос сохранения транзита газа в ЕС через Украину после 2019 года, а также проведение трехсторонней министерской встречи по газу.
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