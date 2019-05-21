Российская Федерация должна ответить за поставку некачественной нефти.
Об этом заявил действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
За столь серьезные операционные и логистические просчеты, пояснил он, поставщики должны понести финансовое наказание.
Напомним, что проблема с качеством поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу "Дружба" нефти возникла в апреле текущего года.
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