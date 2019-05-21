Премьер Польши призвал финансово наказать Россию за некачественную нефть

Российская Федерация должна ответить за поставку некачественной нефти.



Путин назвал приемлемую для России цену на нефть / Новости от 03.10.2018 17:21

Об этом заявил действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

За столь серьезные операционные и логистические просчеты, пояснил он, поставщики должны понести финансовое наказание.

Напомним, что проблема с качеством поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу "Дружба" нефти возникла в апреле текущего года.