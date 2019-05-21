Владельца крупного провайдера Михаила Троцкого обязали выплатить 416 миллионов рублей! Решение суда основывалось на копиях документов, оригиналов которых никогда не существовало. Годы борьбы, десятки публикаций в СМИ — Михаил Троцкий смог добиться почти невозможного.
По указанию Генеральной прокуратуры прокуратура Тюменской области вышла с кассационным представлением на приговор, который уже устоял в кассации. Надзорный орган требует отменить приговор и назначить новое рассмотрение дела другим составом суда.
Однако это еще не конец борьбы. Беспрецедентный приговор уже позволил третьим лицам фактически завладеть компанией "Зуммер", крупнейшим в стране магистральным оператором волоконно-оптической связи. Для этого Троцкого подвергли банкротству как физическое лицо, а процветающую компанию внесли в конкурсную массу, несмотря на то что стоимость компании более чем в пять раз превышает сумму долга.
Что станет с компанией, неизвестно, попытки захвата происходят почти ежедневно. Компания обслуживает магистральные сети в нескольких регионах, в том числе за Полярным кругом. Ее ответственность — сотни социальных и государственно важных объектов.
Предоставление в суд подложных документов — серьезное преступление, однако правоохранители до сих пор не возбудили дело против того, кто представил их в суд. Напротив, у рейдеров сохраняется возможность стать хозяевами ключевого предприятия.
Действия прокуратуры помогут восстановить справедливость. В регионах наконец услышали слова президента и не позволят бить предпринимателей уголовной дубиной.
Историю успеха Михаила Троцкого, сумевшего добиться пересмотра приговора, обсудят ведущие эксперты "Правды.Ру".
22 мая 2019 года, в среду, в 15:00 в помещении редакции интернет-медиахолдинга "Правда.Ру" состоится пресс-конференция на тему "Крупнейший рейдерский захват уральской компании "Зуммер" опротестован Генпрокуратурой РФ".
В пресс-конференции принимают участие:
— Степан Владимирович Матаев, управляющий партнер юридической компании "Аспект";
— Игорь Алексеевич Журиков, управляющий партнер юридической фирмы "UBL Group", вице-президент Союза предпринимателей Омской области.
Адрес: Москва, ул. Старая Басманная, 16, 1Б, стр 3.
Аккредитация по телефону: +7 (499) 641-41-69. До 12 часов 22 мая 2019 года.
На фото: карта магистралей ВОЛС ООО "Зуммер"
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