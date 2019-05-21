Отмена обвинительного приговора после кассации возможна!

Владельца крупного провайдера Михаила Троцкого обязали выплатить 416 миллионов рублей! Решение суда основывалось на копиях документов, оригиналов которых никогда не существовало. Годы борьбы, десятки публикаций в СМИ — Михаил Троцкий смог добиться почти невозможного.

По указанию Генеральной прокуратуры прокуратура Тюменской области вышла с кассационным представлением на приговор, который уже устоял в кассации. Надзорный орган требует отменить приговор и назначить новое рассмотрение дела другим составом суда.

Однако это еще не конец борьбы. Беспрецедентный приговор уже позволил третьим лицам фактически завладеть компанией "Зуммер", крупнейшим в стране магистральным оператором волоконно-оптической связи. Для этого Троцкого подвергли банкротству как физическое лицо, а процветающую компанию внесли в конкурсную массу, несмотря на то что стоимость компании более чем в пять раз превышает сумму долга.

Что станет с компанией, неизвестно, попытки захвата происходят почти ежедневно. Компания обслуживает магистральные сети в нескольких регионах, в том числе за Полярным кругом. Ее ответственность — сотни социальных и государственно важных объектов.

Предоставление в суд подложных документов — серьезное преступление, однако правоохранители до сих пор не возбудили дело против того, кто представил их в суд. Напротив, у рейдеров сохраняется возможность стать хозяевами ключевого предприятия.

Действия прокуратуры помогут восстановить справедливость. В регионах наконец услышали слова президента и не позволят бить предпринимателей уголовной дубиной.

Историю успеха Михаила Троцкого, сумевшего добиться пересмотра приговора, обсудят ведущие эксперты "Правды.Ру".

22 мая 2019 года, в среду, в 15:00 в помещении редакции интернет-медиахолдинга "Правда.Ру" состоится пресс-конференция на тему "Крупнейший рейдерский захват уральской компании "Зуммер" опротестован Генпрокуратурой РФ".

В пресс-конференции принимают участие:

— Степан Владимирович Матаев, управляющий партнер юридической компании "Аспект";

— Игорь Алексеевич Журиков, управляющий партнер юридической фирмы "UBL Group", вице-президент Союза предпринимателей Омской области.

Адрес: Москва, ул. Старая Басманная, 16, 1Б, стр 3.

Аккредитация по телефону: +7 (499) 641-41-69. До 12 часов 22 мая 2019 года.

На фото: карта магистралей ВОЛС ООО "Зуммер"