Эксперт: чиновники "рисуют" благосостояние народа, чтобы получить премии

Впервые за четыре года президент России решил не уменьшать зарплату высших должностных лиц и государственных служащих на 10%.



Росстат посчитал: Зарплата чиновников выросла

В Кремле посоветовали не путать возвращение чиновникам урезанных несколькими годами ранее процентов от заработной платы с увеличением зарплаты. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, повышение зарплат чиновников возможно только при условии общего повышения заработной платы в стране.

Так что, улучшилась экономическая ситуация, выйдя на уровень докризисной? С России сняли санкции, из-за которых были сокращены зарплаты чиновников?

О том, как благосостояние чиновников зависит от доходов россиян, "Правде.Ру" рассказал руководитель Центра политико-экономических исследований Института нового общества Василий Колташов:

"Экономическая статистика устроена таким образом в России, что мы можем как увидеть данные, подтверждающие экономический кризис в России, так и данные, демонстрирующие, что у нас население утопает в деньгах.

То есть по одним данным, например, по реальным располагаемым доходам населения, мы видим снижение, массовую бедность.

По другим данным — по средней заработной плате, которую считает Росстат, мы видим просто фантастическое благополучие домашних хозяйств, когда они буквально завалены деньгами, когда средняя зарплата огромна и она растет. Кстати, и росла, не обращая внимания на какой-то кризис 2014–2016 годов.

Опираясь на это, можно сказать, что чиновникам можно и премии выписать за отличную работу, потому что эти данные нарисованы отлично. Если вам нужно обоснование, то оно в средней заработной плате — насквозь в фальсифицированном показателе, который раздражает население как ничто другое, когда людям объявляют, какая у них средняя зарплата. Они просят показать человека, у которого такая зарплата, потому что таких зарплат нет. Вот эти данные можно использовать для повышения, для того чтобы отменить.

Людям в 2015 году срезали рублевые зарплаты, срезали премии и оставляли их на меньших суммах. И в Москве это происходило, и в регионах.

Гражданам зарплату повышают обычно декоративно. То есть повышают зарплату даже бюджетникам. Как? Повышают ставку. А людей переводят на меньшую ставку. Они работают все равно больше, потому что работа у нас часами не меряется в России. У нас нет почасовой ставки оплаты труда. Поэтому на полставки можно работать полжизни. Полставки — это может быть как две ставки по нагрузке. И никто это никак не проверит, потому что проверять некому. Поэтому в данном случае получилось вот что. Чиновникам высшего ранга и федеральным руководителям, федеральной бюрократии повысили по-настоящему, а всем остальным — декоративно".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что по итогам первого квартала 2019 года, реальные доходы россиян снизились на 2,3%. Ранее президент России обозначил правительству цель обеспечить к 2024 году устойчивый рост реальных доходов, а также в два раза уменьшить уровень бедности. Достигнуть таких показателей почти невозможно, считают в Счетной палате, поскольку доходы населения падают шестой год подряд. За чертой бедности сегодня находятся 19,3 млн граждан (13,2% населения страны).

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