СМИ: торговое соглашение между США и Китаем нанесет ущерб России

Торговый конфликт между США и Китаем является попыткой выторговать себе лучшие условия в будущем соглашении. Договор между Пекином и Вашингтоном приведет к переделу мировой торговли, поставит под угрозу будущее Всемирной торговой организации (ВТО) и нанесет ущерб экономическим интересам России.



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Как пояснил в интервью агентству "Интерфакс" бывший директор департамента торговых переговоров Министерства экономического развития России Максим Медведков, торговое соглашение между Россией и Китаем грозит мировому сообществу серьезными проблемами.

По словам эксперта, некоторые пункты двустороннего договора противоречат требованиям ВТО, а их реализация обернется экономическими потерями для остальных участников мировой торговли.

"ВТО запрещает предоставлять преимущества товарам и услугам из единственной страны. Тем не менее, если верить утечкам, Китай соглашается взять обязательства по конкретным объемам закупок американских товаров, в число которых входят нефть, газ, химические, сельскохозяйственные и другие товары", - пояснил он.

Все эти товары экспортируются в Китай, в том числе из России. Российские экспортеры рискуют столкнуться с крупными финансовыми потерями, подытожил Медведков.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США теряют миллиарды долларов на торговле с Китайской народной республикой.

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