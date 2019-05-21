Торговый конфликт между США и Китаем является попыткой выторговать себе лучшие условия в будущем соглашении. Договор между Пекином и Вашингтоном приведет к переделу мировой торговли, поставит под угрозу будущее Всемирной торговой организации (ВТО) и нанесет ущерб экономическим интересам России.
Как пояснил в интервью агентству "Интерфакс" бывший директор департамента торговых переговоров Министерства экономического развития России Максим Медведков, торговое соглашение между Россией и Китаем грозит мировому сообществу серьезными проблемами.
По словам эксперта, некоторые пункты двустороннего договора противоречат требованиям ВТО, а их реализация обернется экономическими потерями для остальных участников мировой торговли.
"ВТО запрещает предоставлять преимущества товарам и услугам из единственной страны. Тем не менее, если верить утечкам, Китай соглашается взять обязательства по конкретным объемам закупок американских товаров, в число которых входят нефть, газ, химические, сельскохозяйственные и другие товары", - пояснил он.
Все эти товары экспортируются в Китай, в том числе из России. Российские экспортеры рискуют столкнуться с крупными финансовыми потерями, подытожил Медведков.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США теряют миллиарды долларов на торговле с Китайской народной республикой.
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