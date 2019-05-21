Специалисты компании "Яндекс" подсчитали, в какую сумму жителям российских городов-миллионников обойдется приготовление окрошки.
Для этого они изучили чеки, которые пользователи сканировали в апреле и мае текущего года для получения кэшбэка.
Согласно результатам исследования, набор продуктов, необходимых для приготовления окрошки на пять человек, в среднем обойдется жителям российских мегаполисов в 281 рубль.
Дороже всего, отметили в "Яндексе", окрошка обойдется москвичам — в 343 рубля. На втором и третьем месте городов с самыми дорогими ингредиентами для окрошки расположились Красноярск и Екатеринбург соответственно.
Дешевле всего приготовить окрошку в Перми — там ингредиенты для этого блюда можно купить за 246 рублей.
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