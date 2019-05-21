На фоне снижения экспорта нефти в Венесуэлу, Россия активно наращивает объемы поставок сырья в США. Закупки российской нефти американскими компаниями в минувшем году превысили показатели 2017 года в пять раз.
Как уточняет агентство Bloomberg, только за первую половину мая 2019 года Россия поставила в США 5 миллионов баррелей нефти. В свою очередь нефтеперерабатывающие заводы США просят увеличить поставки еще в три раза по сравнению с 2018 годом. За минувший год объемы поставок составили более 137 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов, следует из данных Министерства энергетики Соединенных Штатов.
Эксперты считают этот процесс закономерным. Дело в том, что США значительно сократили экспорт из многих нефтедобывающих регионов планеты. Под жесткими американскими санкциями оказались поставщики нефти из Венесуэлы и Ирана. Эти факторы с большой вероятностью приведут к росту поставок российской нефти в США.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за январь текущего года нефтяные компании из России достали из недр земли почти 50 миллионов тонн нефти и газового конденсата.
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