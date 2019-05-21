Путин не стал продлевать указ об уменьшении зарплат высших чиновников

Первый раз за четыре года не был опубликован указ президента России об уменьшении зарплат высших должностных лиц и государственных служащих на 10%.
Владимир Путин урезал зарплату сотрудников президентской администрации и правительства на 10% весной 2015 года в связи с экономическим кризисом. На такой же процент сократились зарплаты ряда депутатов, сенаторов, руководителей силовых ведомств.
В последующие годы президент продлевал действие указа. Однако в текущем году его не последовало. Официальных сообщений о восстановлении зарплат чиновников на уровне 2015 года также не поступало, пишет агентство "РБК".
В свою очередь, по итогам первого квартала 2019 года, реальные доходы россиян снизились на 2,3%. Ранее президент России обозначил правительству цель обеспечить к 2024 году устойчивый рост реальных доходов, а также в два раза уменьшить уровень бедности. Достигнуть таких показателей почти невозможно, считают в Счетной палате, поскольку доходы населения падают шестой год подряд. За чертой бедности сегодня находятся 19,3 млн граждан (13,2% населения страны).
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне уверены в занижении реальных доходов чиновников. Около 77% россиян посчитали, что декларация о доходах чиновников не отражает их реального благосостояния.
Читайте также: Россияне воют от расслоения на богачей и нищих
Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада
Волочкова посоветовала бедным россиянам "задать вопрос своей совести"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Украинские эксперты Андрей Золотарев и Николай Михальченко назвали "Правде.Ру" ключевые моменты в инаугурационной речи Владимира Зеленского.