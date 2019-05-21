Финансирование российских некоммерческих организаций из-за рубежа увеличилось на 25%

Финансирование российских некоммерческих организаций иностранными инвесторами выросло почти на четверть.
Об этом РИА заявил глава комитета Государственной думы Российской Федерации по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Объемы зарубежного финансирования российских НКО составляют порядка 85 миллиардов рублей, отметил он.
Сергей Гаврилов отметил, что перед властью стоит задача проконтролировать, на что идут столь большие денежные средства. Под видом образовательных и культурных программ, указал он, деньги могут уходить и на проекты, манипулирующие россиянами через социальные сети и средства массовой информации.
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