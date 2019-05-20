В Счетной палате усомнились в росте доходов россиян по итогам 2019 года

Счетная палата России назвала маловероятным рост реальных доходов граждан страны по итогам текущего года.
Как отмечается в аналитической записке ведомства о ходе выполнения федерального бюджета, в первом квартале 2019 года курс рубля укрепился, но вместе с тем инфляция в марте поднялась до 5,3%. В связи с этим реальные располагаемые доходы россиян сократились на 2,3%. Существенное повышение этого показателя с учетом текущей экономической ситуации представляется специалистам Счетной палаты маловероятным, пишет ТАСС.
В свою очередь Минэкономразвития ожидает рост реальных доходов на 1% в 2019 году. К 2022 году рост достигнет 1,8%.
В Счетной палате также заявили, что ожидать снижения уровня бедности в 2019 году не стоит. Доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума с текущем году уменьшилась всего на 0,3% вместо ожидаемых 2,4%.
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