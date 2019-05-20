В российских центрах занятости появятся личные констультанты

Службы занятости 16 российских регионов перейдут в текущем году на новый формат работы. В частности, обратившиеся безработные граждане получат личного консультанта, с которым будут взаимодействовать для поиска работы. Консультант будет учитывать навыки, квалификацию и интересы соискателя.
Также в пресс-службе Роструда сообщили, что планируют провести ребрендинг служб занятости. Их планируют объединить единым стилем и превратить в современные, удобные и комфортные кадровые центры. Также в новом формате работы служб занятости планируют применить принцип "одного окна", когда клиент сможет решить все вопросы в одном месте.
Центры занятости планируют внедрить новые технологии в перечень своих услуг. Например, Роструд планирует перевести кадровые центры на систему предварительной электронной записи, а также создать общероссийскую базу вакансий "Работа в России", которая станет основным кадровым интернет-ресурсом.
Основное изменение работы служб занятости произойдет в оценке соискателей. Роструд хочет уйти от формальных оценок к более индивидуальным. Для этого соискатели будут получать личного консультанта, который будет учитывать все факторы и предпочтения клиента, а также сможет ему подсказать, как получить желаемое место работы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России центры занятости существуют исключительно для галочки.
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