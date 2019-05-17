ЦБ прогнозирует замедление инфляции в России

В условиях снижения доли дорожающих товаров в России возможно замедление инфляции. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.



Набиуллина: Инфляция в России к середине года снизится до 4% — видео / Новости от 04.03.2019 22:34

"В апреле уменьшилась доля наиболее быстро дорожающих товаров и услуг и возросла доля позиций с самыми низкими темпами прироста цен, что указывает на предпосылки дальнейшего замедления инфляции", - указывает финансовый регулятор.

По данным Банка России, в апреле годовая инфляция снизилась до 5,2%. В первой половине 2020 года этот показатель составит 4%, считают в ЦБ.

По данным издания "Коммерсантъ", у россиян почти нет свободным денег. Большинство граждан страны не верят в улучшение свой финансовой ситуации и берут все больше необеспеченных кредитов. Квартальный индекс потребительского доверия упал до 62 пунктов, что является новым историческим минимумом. Доля граждан, которые стремятся экономить, выросла до 69%. На более доступные продукты перешли 57% россиян, уточняет издание The Bell.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что больше половины (65%) семей в России не откладывают деньги. Этот показатель почти не меняется с 2012 года. Об этом говорят данные опроса, проведенного специалистами "Левада-центра".

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