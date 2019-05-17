В Forbes посчитали премии топ-менеджеров крупных российских компаний

Журнал Forbes составил список из 25 крупнейших российских компаний с самыми высокими премиальными выплатами управленческому персоналу.



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В общей сложности на премирование топ-менеджмента все компании из списка Forbes потратили около 54 миллиардов рублей. Наибольшая доля этой суммы приходится на представителей нефтегазового сектора (17,3 миллиарда), банки (9,6 миллиарда) и металлургические компании (9,4 миллиарда).

Как подсчитали журналисты, горно-металлургическая компания "Норильский никель" оказалась самой щедрой. Она потратила на выплаты премий своим управленцам больше всех остальных компаний в России. Сумма вознаграждений 23 сотрудникам "Норникеля" составила почти 7 миллиардов рублей.

На втором месте рейтинга находится "Сбербанк". Премии на общую сумму 4,4 миллиарда рублей получили 18 работников банка. Замыкает тройку лидеров корпорация "Газпром", выплатившая 17 своим сотрудникам 4,3 миллиарда. Далее в списке идут "Роснефть" (4 млрд) и "ВТБ" (3,7 млрд).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские чиновники федеральных государственных органов в среднем получают до 118,8 тысячи рублей в месяц.

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