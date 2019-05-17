Сроки завершения "Северного потока - 2" перенесли на вторую половину 2020 года

Оператор строительства магистрального газопровода "Северный поток - 2" допустил перенос сроков завершения проекта на вторую половину 2020 года.
"Планируется, что система трубопровода будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года", - сказано в докладе Nord Steam 2 AG, опубликованном на сайте энергетического агентства Дании.
Сдвиг сроков завершения проекта связан с позицией Дании. Общественные слушания в этой стране по третьему маршруту газопровода пройдут 19 июня. Если Дания потребует изменить маршрут, то строителям потребуется дополнительное время.
К настоящему времени разрешения выданы в Швеции, Германии, Финляндии и России. Строительные работы начались в 2018 году во всех четырех вышеупомянутых странах. Прокладка трубопровода ведется в немецких, шведских и финских водах, отмечается в докладе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с заявлением, за которое в Германии "ей постучат у виска". Почему она скоро может отказаться от "Северного потока - 2", объяснил эксперт Владимир Анохин.
"Европа должна изменить свою позицию, чтобы противостоять вызовам, перед которыми ее ставят три крупных мировых конкурента: Китай, Россия и США", - заявила в интервью крупнейшим европейским газетам Меркель.
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