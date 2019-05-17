Сроки завершения "Северного потока - 2" перенесли на вторую половину 2020 года

Оператор строительства магистрального газопровода "Северный поток - 2" допустил перенос сроков завершения проекта на вторую половину 2020 года.



В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2» / Новости от 12.03.2019 21:31

"Планируется, что система трубопровода будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года", - сказано в докладе Nord Steam 2 AG, опубликованном на сайте энергетического агентства Дании.

Сдвиг сроков завершения проекта связан с позицией Дании. Общественные слушания в этой стране по третьему маршруту газопровода пройдут 19 июня. Если Дания потребует изменить маршрут, то строителям потребуется дополнительное время.

К настоящему времени разрешения выданы в Швеции, Германии, Финляндии и России. Строительные работы начались в 2018 году во всех четырех вышеупомянутых странах. Прокладка трубопровода ведется в немецких, шведских и финских водах, отмечается в докладе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с заявлением, за которое в Германии "ей постучат у виска". Почему она скоро может отказаться от "Северного потока - 2", объяснил эксперт Владимир Анохин.

"Европа должна изменить свою позицию, чтобы противостоять вызовам, перед которыми ее ставят три крупных мировых конкурента: Китай, Россия и США", - заявила в интервью крупнейшим европейским газетам Меркель.

Читайте также: Меркель признала расхождения Берлина и Киева по "Северному потоку-2", но не нашла в этом проблемы

Немецкие СМИ: дружба между Германией и США "разбита вдребезги"