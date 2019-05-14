"Татнефть" опровергла информацию о загрязнении нефти хлоридами

Компания "Татнефть" не использует органические хлориды и вся нефть, которая сдается в систему "Транснефти", соответствует техническим нормам.
"Татнефть" никогда ни для каких целей не использовала и не использует хлорорганику, в том числе и для нефтеотдачи", - передает агентство ТАСС заявление пресс-службы компании.
Ранее один из обвиняемых по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", бизнесмен Роман Трушев, в интервью изданию "Коммерсантъ" заявил, что многократное превышение хлоридов в апреле было зафиксировано в нефти, сдаваемой "Татнефтью".
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