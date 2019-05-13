Летом россияне могут испытать дефицит молока

СМИ сообщают о перебое в поставках молока, которые могут начаться уже этим летом. Причина перебоев - срыв сроков российскими производителями молочной продукции при переходе на электронную ветеринарную сертификацию.



Молочный ультиматум — россияне могут снова столкнуться с дефицитом продуктов / Новости от 22.02.2019 04:44

Начиная с лета 2018 года производители молочных изделий должны оформлять электронные сертификаты на продукцию животноводства, чтобы избежать ухода от налогов и возникновение контрафактной продукции. О том, что производители не успевают переходить на эту систему газете "Коммерсант" рассказал президент Nestle в регионе Россия-Евразия Марсиаль Роллан.

Роллан уже направлял замминистру экономического развития Савве Шипову письмо, в котором утверждал, что на отработку нового алгоритма взаимодействия в рамках системы ЭВС уйдет не менее восьми месяцев. По мнению Роллана, полный переход производителей на новую систему электронного учета займет более одного года.

Предприниматели рассказывают, что если на проблему не обратят внимание в соответствующих ведомствах, то несетевые магазины могут полностью лишиться поставок молока. Что касается федеральных сетей - то их могут ожидать перебои в поставках молока. Также в группе риска окажутся госпредприятия и общепит.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о дефиците молочных изделий, который спрогнозировала Ассоциация компаний розничной торговли.

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