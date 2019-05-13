CNN: дефолт США неизбежен

Американский телеканал CNN рассказал о дефиците бюджета, который может привести к серьезному дефолту экономики. Примечательно, что у политиков и конгрессменов нет никаких вариантов предотвращения экономической катастрофы.



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По информации телеканала, властям США необходимо сократить расходы бюджета на 100 миллиардов долларов, чтобы избежать плачевных последствий. Но политики даже и не хотят думать о сокращении расходов. Вместо этого в Конгрессе США опять обсуждают возможный импичмент.

Один из сотрудников конгресса рассказал, что ни у одного политика нет идей о том, как предотвратить беспрецедентный дефолт по госдолгу, который может обернуться экономической катастрофой мирового масштаба.

"Это состояние можно сравнить с ощущением наковальни у вас над головой. Еще несколько секунд и она упадет. Эффект будет ошеломительный", - пояснил источник.

Источник утверждает, что споры между демократами и республиканцами по бюджету настолько усилились, что могут спровоцировать настоящий коллапс. Обычно, вопрос предоставления помощи пострадавшим регионам от ураганов и других стихийный бедствий решается довольно быстро. Но сейчас партии спорят об этом на протяжении нескольких месяцев и не могут прийти к общему решению.

Сотрудники конгресса поясняют, если парламентарии не могут решить даже такие злободневные вопросы, то и вряд ли смогут предотвратить дефолт.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что издание Bloomberg спрогнозировало Китаю крупнейший дефолт за всю историю страны.

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