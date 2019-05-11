Еще 300 млрд: Трамп поручил ввести очередные пошлины на китайские товары

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил, что Дональд Трамп приказал ввести дополнительные пошлины на китайские товары на 300 млрд долларов. Более расширенная информация о приказе будет опубликована в понедельник 13 мая.
Президент США в свою очередь отметил, что надеется на продолжение переговоров по торговле с Китаем. По словам Трампа, судьба пошлин может быть решена в рамках переговоров. Трамп не исключает того, что Китай и США могут прийти к общему решению и прекратить торговый конфликт.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, как Дональд Трамп проигнорировал просьбы Евросоюза не поднимать пошлины на алюминий и сталь.
Читайте также:
СМИ: Китай готовит жесткий ответ на планы Трампа по пошлинам
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге в отношении украинских моряков будет не в пользу России, считает юрист Александр Вылегжанин.
Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге в отношении украинских моряков будет не в пользу России, считает юрист Александр Вылегжанин.
Только 16% граждан считают, что современные фильмы о Великой Отечественной войне сняты лучше, чем советские картины.
Госсекретарь США Майк Помпео срочно вылетел в Ирак для проработки "еще более агрессивных шагов в отношении Ирана", считает американист Владимир Васильев.