Еще 300 млрд: Трамп поручил ввести очередные пошлины на китайские товары

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил, что Дональд Трамп приказал ввести дополнительные пошлины на китайские товары на 300 млрд долларов. Более расширенная информация о приказе будет опубликована в понедельник 13 мая.



Торговая война: США и Китай ввели обоюдные пошлины...

Президент США в свою очередь отметил, что надеется на продолжение переговоров по торговле с Китаем. По словам Трампа, судьба пошлин может быть решена в рамках переговоров. Трамп не исключает того, что Китай и США могут прийти к общему решению и прекратить торговый конфликт.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, как Дональд Трамп проигнорировал просьбы Евросоюза не поднимать пошлины на алюминий и сталь.

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