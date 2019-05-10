В США заподозрили РФ в манипуляции своей валютой

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки может включить Российскую Федерацию в список стран, что манипулируют своей валютой ради торговых преимуществ.



Китай или Россия? Кто пострадает от новых санкций США / Новости от 21.09.2018 23:05

Об этом сообщает новостное агентство Bloomberg.

Так, пишут авторы материала, публикация обновленного списка ожидается в мае текущего года. Помимо РФ, сообщает Bloomberg, в нем могут оказаться также, например, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Ирландия и Малайзия.

Попадание в список стран, манипулирующих валютой, может вызвать негативные рыночные последствия для государства, отмечает новостное агентство.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США разрабатывают меры сдерживания РФ в Венесуэле.

Фото: pixabay.com.

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