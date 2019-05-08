За год шашлык для россиян подорожал на 16%

Необходимые для приготовления шашлыка продукты за год выросли в цене на 16%.

Об этом сообщают аналитики крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Так, указывают специалисты, чтобы приготовить шашлык в майские праздники, россияне должны были потратить минимум 970 рублей.

"Платформа ОФД" пришла к таким выводам, проанализировав траты россиян с 1 по 5 мая и сравнив их с тратами за аналогичный период в минувшем году.