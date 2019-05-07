Российские рестораторы предложили ввести платное бронирование столиков

Представители российского ресторанного бизнеса рассматривают возможность введения платного бронирования столиков, чтобы минимизировать издержки от неявки посетителей.



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Как уточняет портал газеты "Известия" со ссылкой на заявление руководители Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, около 30% клиентов, заказавших столики, не приходят и не предупреждают об этом заранее, что оборачивается дополнительными финансовыми потерями для рестораторов. Новая мера позволит избежать этого, уточняет издание.

Платное бронирование распространено в Европе в ресторанах среднего и высокого ценовых сегментов. При резервировании столика с банковской карты клиента блокируется определенная сумма. Если клиент не приходит в назначенное время, то заведение списывает средства с его счета.

"Мы хотим договориться внутри федерации таким образом, чтобы новая услуга появилась сразу во всех ресторанах среднего и высокого сегментов. Тогда можно будет избежать сумбура в отрасли, а также оттока клиентов у одного заведения в пользу другого", - поясняет Бухаров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство продолжает бороться с легализацией денежных средств, полученных незаконным путем. Начиная с 27 июня 2019 года в России вводится новая система обналичивания денег с зарубежных и анонимных банковских карт.

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