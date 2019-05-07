Российские рестораторы предложили ввести платное бронирование столиков

Представители российского ресторанного бизнеса рассматривают возможность введения платного бронирования столиков, чтобы минимизировать издержки от неявки посетителей.
Как уточняет портал газеты "Известия" со ссылкой на заявление руководители Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, около 30% клиентов, заказавших столики, не приходят и не предупреждают об этом заранее, что оборачивается дополнительными финансовыми потерями для рестораторов. Новая мера позволит избежать этого, уточняет издание.
Платное бронирование распространено в Европе в ресторанах среднего и высокого ценовых сегментов. При резервировании столика с банковской карты клиента блокируется определенная сумма. Если клиент не приходит в назначенное время, то заведение списывает средства с его счета.
"Мы хотим договориться внутри федерации таким образом, чтобы новая услуга появилась сразу во всех ресторанах среднего и высокого сегментов. Тогда можно будет избежать сумбура в отрасли, а также оттока клиентов у одного заведения в пользу другого", - поясняет Бухаров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство продолжает бороться с легализацией денежных средств, полученных незаконным путем. Начиная с 27 июня 2019 года в России вводится новая система обналичивания денег с зарубежных и анонимных банковских карт.
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