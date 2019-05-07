Мнения разделились: праздники все-таки вредят российской экономике

В этом году майские праздники оказались особенно продолжительными. Эксперты считают, что для экономики Российской Федерации это настоящий стресс.

Так, указывает, например, вице-президент "Золотого монетного двора" Алексей Вязовский, в результате столь продолжительных каникул Россия ежегодно теряет 0,1-0,2% ВВП.

Речь, отмечает Вязовский, идет не только о прямых потерях в результате простоя промышленных предприятий. Существует и косвенный ущерб, указывает специалист.

Так, например, в зимние каникулы — в России также обычно достаточно продолжительные — многие россияне употребляют большое количество спиртных напитков, напоминает Вязовский. У них обостряются различные болезни, заявляет вице-президент "Золотого монетного двора", они обращаются за квалифицированной медицинской помощью, и, как следствие, на систему здравоохранения ложится дополнительная нагрузка.

Отметим, что, согласно ряду исследований, Россия входит в десятку стран с самыми длинными праздниками в мире.

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