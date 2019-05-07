Мнения разделились: праздники все-таки вредят российской экономике

В этом году майские праздники оказались особенно продолжительными. Эксперты считают, что для экономики Российской Федерации это настоящий стресс.
Так, указывает, например, вице-президент "Золотого монетного двора" Алексей Вязовский, в результате столь продолжительных каникул Россия ежегодно теряет 0,1-0,2% ВВП.
Речь, отмечает Вязовский, идет не только о прямых потерях в результате простоя промышленных предприятий. Существует и косвенный ущерб, указывает специалист.
Так, например, в зимние каникулы — в России также обычно достаточно продолжительные — многие россияне употребляют большое количество спиртных напитков, напоминает Вязовский. У них обостряются различные болезни, заявляет вице-президент "Золотого монетного двора", они обращаются за квалифицированной медицинской помощью, и, как следствие, на систему здравоохранения ложится дополнительная нагрузка.
Отметим, что, согласно ряду исследований, Россия входит в десятку стран с самыми длинными праздниками в мире.
Читайте другое мнение: Аналитик: длинные выходные не повлияют на российскую экономику
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
По словам избранного президента Украины, он готовит ответ на действия России и в скором времени все расскажет.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Можно ли рассчитывать на сближение между Индией и Китаем? На кого может рассчитывать Китай? Сможет ли он вопреки решению Гаагского суда тихой сапой получить желанные острова в Южно-Китайском море? На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил руководитель направления востоковедения НИУ Высшей школы экономики Алексей Маслов.