Китайский бизнес получит поддержку от государства в ответ на эскалацию торгового противостояния с США

Газета South China Morning Post сообщила, что Китай готов ввести дополнительные меры поддержки для бизнеса, в ответ на действия США. Речь идет о поднятии пошлин на китайские товары до 25%, которые недавно были анонсированы Соединенными Штатами.



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Китайское правительство планирует снизить налоги и сборы, сократить процентные ставки по кредитам, а также простимулировать продажи бытовой техники и автомобилей. Меры поддержки преимущественно будут направлены на представителей малого и среднего бизнеса, которые наиболее подвержены воздействию санкций.

"Мы планировали подобные меры еще в прошлом году, когда рассматривали торговое противостояние между Китаем и США без сделки. Теперь этот план действий может пригодиться, если США посмеют 10 мая в очередной раз увеличить пошлины на китайские товары", - сообщил аналитик банка Standard Chartered Дин Шуан.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление президента США Дональда Трампа, в котором он сообщил, что Соединенные Штаты Америки ежегодно теряют 500 миллиардов долларов на торговле с Китаем.

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