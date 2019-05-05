Длинные выходные - нормальное явление для российской экономики

Эксперты рассказали, что длительные выходные в мае не спровоцируют негативных последствий для российской экономики. Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов привел вполне весомые аргументы в защиту этой точки зрения.
По его словам, в мае 2019 года всего 18 нерабочих дней, в то время как в мае 2018 года их было 20. Экономические показатели из-за падения деловой активности в мае всегда минимальны. Более того, снижение экономических показателей в мае влияет и на июнь. Но в целом, по мнению Мурашова, весь негативный эффект будет компенсирован в последующие месяцы.
"Негативное влияние майских праздников 2019 года на экономику России будет нулевым, поскольку в этом году 247 рабочих дней. Ровно столько же, сколько их было в 2018 году", - подвел итог Станислав Мурашов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инициативе депутатов фракции ЛДПР уменьшить количество выходных дней на новогодние праздники. По мнению депутатов, эти нерабочие дни не имеют никакого смысла, поскольку россияне используют их для злоупотребления спиртными напитками и переедания.
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