Путин поручил разработать законопроект о налоговом вычете для оздоровительных услуг

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать законопроект о налоговым вычете на оздоровительные услуги. Правительство должно провести соответствующие меры и представить свою работу парламентариям не позднее 2 декабря.
Ранее Министерство финансов России разрабатывало законопроект, который бы позволил россиянам получать налоговый вычет за оздоровительные услуги, в частности за занятия фитнесом. Официальные представители Минфина говорили об этом законопроекте еще в январе.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что часть средств, потраченных на покупку жилья, каждый россиянин может вернуть в виде налогового вычета. Эти деньги для новоселов, как правило, не лишние. Их можно, например потратить на ремонт новой квартиры, покупку мебели. Или на платежи по ипотеке.
Читайте также:
Как получить налоговый вычет при долевом строительстве
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим шесть месяцев на продажу наследства за рубежом.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим шесть месяцев на продажу наследства за рубежом.
Владелец кемеровской пекарни сообщил о ее закрытии из-за нападок гомосексуалистов и правозащитников.
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?