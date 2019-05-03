Путин поручил разработать законопроект о налоговом вычете для оздоровительных услуг

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать законопроект о налоговым вычете на оздоровительные услуги. Правительство должно провести соответствующие меры и представить свою работу парламентариям не позднее 2 декабря.



Занимайся фитнесом и получай деньги: как за спорт можно будет получить налоговый вычет / Новости от 24.01.2019 23:19

Ранее Министерство финансов России разрабатывало законопроект, который бы позволил россиянам получать налоговый вычет за оздоровительные услуги, в частности за занятия фитнесом. Официальные представители Минфина говорили об этом законопроекте еще в январе.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что часть средств, потраченных на покупку жилья, каждый россиянин может вернуть в виде налогового вычета. Эти деньги для новоселов, как правило, не лишние. Их можно, например потратить на ремонт новой квартиры, покупку мебели. Или на платежи по ипотеке.

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