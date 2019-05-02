Министр энергетики США: российский газ дешевый, но ненадежный

Российский газ, поставляемый в страны Евросоюза, намного дешевле американского, но его качество вызывает сомнение. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.



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"Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes. Покупайте дешевый, но ненадежный продукт. Если вы спросите наших друзей на Украине, то они вам могут сказать, что надежности и доступности там нет", - сказал он во время своего выступления на бизнес-форуме по энергетике в Брюсселе, передает агентство ТАСС.

Американский министр заверил, что Соединенные Штаты выступают против строительства магистрального газопровода "Северный поток - 2", поскольку он только усилит влияние России на внешнюю политику ЕС.

По мнению российской стороны, угрозы выпады против проекта со стороны США связаны с попыткой увеличить поставки в Европу американского сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что европейский парламент одобрил резолюцию о политических отношениях между Европейским союзом и Россией. Резолюция призывает остановить проект "Северный поток-2", расширить санкции в отношении отдельных россиян, а также не признавать Россию в качестве стратегического партнера ЕС.

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