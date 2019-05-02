Министр энергетики США: российский газ дешевый, но ненадежный

Российский газ, поставляемый в страны Евросоюза, намного дешевле американского, но его качество вызывает сомнение. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.
"Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes. Покупайте дешевый, но ненадежный продукт. Если вы спросите наших друзей на Украине, то они вам могут сказать, что надежности и доступности там нет", - сказал он во время своего выступления на бизнес-форуме по энергетике в Брюсселе, передает агентство ТАСС.
Американский министр заверил, что Соединенные Штаты выступают против строительства магистрального газопровода "Северный поток - 2", поскольку он только усилит влияние России на внешнюю политику ЕС.
По мнению российской стороны, угрозы выпады против проекта со стороны США связаны с попыткой увеличить поставки в Европу американского сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что европейский парламент одобрил резолюцию о политических отношениях между Европейским союзом и Россией. Резолюция призывает остановить проект "Северный поток-2", расширить санкции в отношении отдельных россиян, а также не признавать Россию в качестве стратегического партнера ЕС.
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