Utair накопила огромные долги, но не намерена прекращать полеты

Авиакомпания Utair оказалась на грани прекращения своей деятельности. Об этом говорится в аудиторском заключении, направленном акционерам и членам наблюдательного совета компании в апреле текущего года. Основная причина вероятной остановки работы — непогашенные долги перевозчика. Руководство компании не согласно с такой оценкой перспектив.
В конце прошлого года краткосрочные долговые обязательства Utair на 75 миллиардов рублей превысили ее оборотные активы. Зимой у компании начались проблемы с выплатами процентов по кредитам со сроком погашения семь лет.
"Перечисленные факторы указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно", — пишут авторы аудиторского заключения.
Чистый убыток Utair за прошлый год составил 22 миллиарда рублей.
Сложившуюся ситуацию представители компании объясняют ростом цен на топливо и высокой конкуренцией.
Президент Utair Павел Пермяков опроверг сообщения о возможной остановке работы, сообщив РИА Новости, что компания намерена совершать все полеты по расписанию.
В середине апреля "Правда.Ру" сообщала, что авиакомпания Utair заставила мать двоих детей-инвалидов купить для их перевозки из Кургана в Москву 13 билетов, переплатив при этом 50 тысяч рублей. В связи с этим транспортная прокуратура завела административное дело.
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