В России предложили установить единый налог на интернет-покупки

Ассоциация российских компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести единый налоговый сбор в размере 15% со всех покупок в иностранных интернет-магазинах. Сбор не будет зависеть от стоимости товара.



«Почта России» получила право взимать пошлины за покупки в зарубежных онлайн-магазинах / Новости от 09.01.2019 21:49

Как пишет издание "Коммерсантъ", соответствующее предложение уже направлено вице-премьеру Дмитрию Козаку. В Ассоциации настаивают на исключении товаров, которые россияне покупают на иностранных торговых интернет-площадках, из категории товаров личного пользования.

С помощью данной меры авторы инициативы хотят выровнять условия для российских и иностранных онлайн-магазинов, поскольку в настоящее время зарубежные торговые площадки не платят налог на добавленную стоимость и таможенные пошлины, а также не обязаны сертифицировать свои товары. Взимать налоговые сборы может "Почта России", уточняют в АКИТ.