В России предложили установить единый налог на интернет-покупки

Ассоциация российских компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести единый налоговый сбор в размере 15% со всех покупок в иностранных интернет-магазинах. Сбор не будет зависеть от стоимости товара.
Как пишет издание "Коммерсантъ", соответствующее предложение уже направлено вице-премьеру Дмитрию Козаку. В Ассоциации настаивают на исключении товаров, которые россияне покупают на иностранных торговых интернет-площадках, из категории товаров личного пользования.
С помощью данной меры авторы инициативы хотят выровнять условия для российских и иностранных онлайн-магазинов, поскольку в настоящее время зарубежные торговые площадки не платят налог на добавленную стоимость и таможенные пошлины, а также не обязаны сертифицировать свои товары. Взимать налоговые сборы может "Почта России", уточняют в АКИТ.
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