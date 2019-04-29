Переговоры России и Белоруссии по "Дружбе" будут продлены

В Москве продолжаются переговоры вокруг ситуации с некачественной нефтью, которая была обнаружена белорусским предприятием "Белнефтехим" в нефтепроводе "Дружба". В Белоруссии отмечают, что к ним еще не поступила качественная нефть, несмотря на заявления России.



Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с трубопроводом «Дружба» / Новости от 27.04.2019 13:18

Секретарь концерна "Белнефтехим" Марина Костюченко сообщила журналистам, что белорусская делегация останется в России, чтобы провести очередной раунд переговоров 30 апреля. Костюченко отметила, что в Белоруссии еще не получали качественной нефти.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россия возобновила поставки чистой нефти в Белоруссию через нефтепровод "Дружба". "Нефть, соответствующая евразийскому техническому регламенту, достигла приграничной линейной производственной диспетчерской станции "Унеча" нефтепровода "Дружба", - заявил пресс-секретарь вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака Илья Джус.

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