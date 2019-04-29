Польша откажется от российского газа в 2020 году

Польское правительство хочет уйти от российской "газовой иглы", поэтому ищет альтернативных поставщиков газа по всему миру. Недавно руководитель польской государственной энергетической компании PGNiG Петр Возняк рассказал о преимуществах газа из Израиля для Польши.
"Сейчас мы очень подробно изучаем поставщиков, которые могут обеспечить бесперебойные поставки на юг Польши. Поставщик должен быть по-настоящему надежным, поэтому мы смотрим в сторону Израиля", - сообщил польский чиновник.
Также Возняк отметил, что Польша находится в усиленном поиске газовых поставщиков, поскольку не хочет заключать новый контракт с "Газпромом". Старый контракт на поставку российского газа в Польшу заканчивается в 2020 году. К этому времени польские власти хотят полностью перейти на альтернативных поставщиков газа: Израиль, Норвегия, Катар и США.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что Польша планирует отказаться от российского газа способом виртуального реверса. Виртуальный реверс предполагает, что Польша будет перекупать российский газ, например, у немецких компаний. А отбирать из транзитного газопровода "Ямал-Европа", который проходит через территорию Польши. Однако это только поставит Польшу в зависимость от конкурентов. Зато Варшава сможет смело заявлять, что не закупает российский газ.
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