Польша откажется от российского газа в 2020 году

Польское правительство хочет уйти от российской "газовой иглы", поэтому ищет альтернативных поставщиков газа по всему миру. Недавно руководитель польской государственной энергетической компании PGNiG Петр Возняк рассказал о преимуществах газа из Израиля для Польши.



Польша подписала контракт на покупку газа у США / Новости от 17.10.2018 14:51

"Сейчас мы очень подробно изучаем поставщиков, которые могут обеспечить бесперебойные поставки на юг Польши. Поставщик должен быть по-настоящему надежным, поэтому мы смотрим в сторону Израиля", - сообщил польский чиновник.

Также Возняк отметил, что Польша находится в усиленном поиске газовых поставщиков, поскольку не хочет заключать новый контракт с "Газпромом". Старый контракт на поставку российского газа в Польшу заканчивается в 2020 году. К этому времени польские власти хотят полностью перейти на альтернативных поставщиков газа: Израиль, Норвегия, Катар и США.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что Польша планирует отказаться от российского газа способом виртуального реверса. Виртуальный реверс предполагает, что Польша будет перекупать российский газ, например, у немецких компаний. А отбирать из транзитного газопровода "Ямал-Европа", который проходит через территорию Польши. Однако это только поставит Польшу в зависимость от конкурентов. Зато Варшава сможет смело заявлять, что не закупает российский газ.

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