Россия возобновила поставки чистой нефти по нефтепроводу "Дружба"

Россия возобновила поставки соответствующей техническому регламенту нефти в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба".



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"Нефть, соответствующая евразийскому техническому регламенту, достигла приграничной линейной производственной диспетчерской станции "Унеча" нефтепровода "Дружба", - заявил пресс-секретарь вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака Илья Джус.

В свою очередь белорусский концерн "Белнефтхим" пока не сообщал о том, что качественная нефть поступила на территорию республики.

"В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по "Дружбе" не началась", - сообщили представители компании.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил найти виновных в попадании некачественной нефти в трубопровод "Дружба" во время поставок в Белоруссию.