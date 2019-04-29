Россия возобновила поставки чистой нефти по нефтепроводу "Дружба"

Россия возобновила поставки соответствующей техническому регламенту нефти в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба".
"Нефть, соответствующая евразийскому техническому регламенту, достигла приграничной линейной производственной диспетчерской станции "Унеча" нефтепровода "Дружба", - заявил пресс-секретарь вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака Илья Джус.
В свою очередь белорусский концерн "Белнефтхим" пока не сообщал о том, что качественная нефть поступила на территорию республики.
"В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по "Дружбе" не началась", - сообщили представители компании.
Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил найти виновных в попадании некачественной нефти в трубопровод "Дружба" во время поставок в Белоруссию.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Если ситуация в Казахстане будет доведена до такого кризиса, как на Украине, то могут быть непредсказуемые последствия, считает политолог Булат Султанов.