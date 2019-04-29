Российские семьи с детьми получат ипотеку под 5%

29 апреля в программе "Ипотека с господдержкой" банка ВТБ была изменена процентная ставка. Теперь банк позволяет взять ипотеку с базовой ставкой 5%, которая будет сохранена на протяжении всего срока ипотеки. Чтобы принять участие в программе, в семье должен родиться второй или последующий ребенок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.



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Банк может выдать до 6 миллионов рублей на покупку жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Московской области. Программу льготного ипотечного кредитования запустили еще в прошлом году. В ней участвуют все крупнейшие банки. Например, в Сбербанке клиентам, у которых родился ребенок предоставляют ипотеку с базовой ставкой 6%.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала как доступная ипотека повлияла на стоимость жилья на Крымском полуострове. По словам Михаила Якунина, РНКБ намерен в 2019 году открыть первый центр по выдаче ипотечных кредитов. Он будет работать в формате "единого окна". Концепцию центра такова, что клиент не только сможет подобрать себе квартиру и оформить ипотеку за одно посещение, но в том числе подобрать себе мебель и даже компанию, которая сделает дизайн квартиры.

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