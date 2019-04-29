Россия продолжит снижать расходы на закупку вооружений

Россия продолжит снижать расходы на закупку вооружений. Об этом заявил глава комиссии Государственной Думы России по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенев.



США дополнительно потратят на военные закупки более 60 млрд / Новости от 31.08.2018 14:31

"Эта новость ожидаемая. Еще три года назад, когда была принята программа диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Говорилось о том, что пик гособоронзаказа будет пройден в 2017 году", - цитирует Гутенева агентство "РИА Новости".

По его словам, в ближайшие годы военные траты составят от 2,5 до 2,6% от ВВП страны. Депутат добавил, что ждать ослабления армии не стоит, поскольку Россия наращивает заказы по военно-техническому сотрудничеству с другими странами.

Ранее сообщалось о том, что Россия впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, сократив военные расходы в минувшем году на 3,5% по сравнению с 2017 годом - до 61 миллиарда долларов.