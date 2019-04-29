Несетевые магазины ожидает массовое закрытие

Министерство финансов предлагает ввести запрет на патенты и единый доход на вмененный доход для маркируемых товаров. Представители бизнеса отмечают, что это может привести к массовому закрытию небольших магазинов. Под ударом окажутся продавцы обуви и одежды, а также табачных изделий.



Власти и магазины развеяли слухи о продуктовом коллапсе / Новости от 31.01.2019 15:17

Ассоциация малоформатной торговли и "Опора России" раскритиковали идею Минфина и направили соответствующее обращение главе ведомства Антону Силуанову. По их мнению, после принятия поправок небольшие торговые точки не смогут претендовать на специальные режимы налогообложения в случае торговли маркированными товарами.

В Ассоциации малоформатной торговли утверждают, что предпринимателям, в штате которых работает меньше 100 человек на площадки менее 150 кв. метров придется переходить на упрощенную систему налогообложения, что приведет к росту налоговой нагрузки. Таким образом, прибыль предпринимателей уменьшится в разы. В ассоциации подсчитали, что при переходе на УСН бизнес потеряет от 23 до 109% прибыли. А это значит, что некоторые предприниматели могут начать работать себе в убыток.

В России все больше товаров подвергаются маркировке. Уже в ближайшее время маркировка будет наноситься на фармацевтические препараты, шубы, обувь, фотокамеры, ювелирные изделия и другие товары.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, чем обернулась "дачная реформа" для владельцев дачных участков. Россияне начали массово продавать свои дачи, чтобы избавиться от проблем, которые принесла им реформа.

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