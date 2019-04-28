Китай осторожен в экономических отношениях с Россией из-за санкций

Китай проявляет осторожность в экономических отношениях с Россией во многом из-за санкций США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, многие китайские банки и экономические структуры вынуждены с оглядкой относиться на те экономические меры, которые применяют американцы и другие страны, потому что все-таки мы живем в век взаимозависимой экономики", - объяснил он в ходе интервью телеканалу "Россия 1".
Однако представитель Кремля подчеркнул, что та осторожность, которую проявляют китайские партнеры, вовсе не означает того, что они поддерживают ограничительные меры в отношении России.
Напомним, на этой неделе президент страны Владимир Путин посетил Пекин, где принял участие во втором международном форуме "Один пояс - один путь" и провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.
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