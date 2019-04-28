Китай осторожен в экономических отношениях с Россией из-за санкций

Китай проявляет осторожность в экономических отношениях с Россией во многом из-за санкций США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Путин и Си Цзиньпин померились дружбой на форуме «Один пояс. Один путь» в Пекине / Новости от 26.04.2019 14:48

"Да, многие китайские банки и экономические структуры вынуждены с оглядкой относиться на те экономические меры, которые применяют американцы и другие страны, потому что все-таки мы живем в век взаимозависимой экономики", - объяснил он в ходе интервью телеканалу "Россия 1".

Однако представитель Кремля подчеркнул, что та осторожность, которую проявляют китайские партнеры, вовсе не означает того, что они поддерживают ограничительные меры в отношении России.

Напомним, на этой неделе президент страны Владимир Путин посетил Пекин, где принял участие во втором международном форуме "Один пояс - один путь" и провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.