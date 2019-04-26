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Источник Правда.Ру

«Фонтанка» стремительно теряет свою аудиторию и пытается добрать ее хайпом

Экономика » Правила игры

Петербургское издание «Фонтанка.ру» после продажи медиаменеджеру Виктору Шкулеву, который совсем недавно приобрел контрольный пакет акций СМИ, стремительно превращается в «желтую прессу».  Например, ради хайпа журналисты раскручивают историю про «двойника» бизнесмена Евгения Пригожина.

Напомним, что сегодня, на сайте издания появилась новость про арест Евгения Пригожина, которая была проиллюстрирована фотографией известного петербургского предпринимателя. На самом деле речь в статье шла о совершенно другом человеке, который прежде чем пойти на преступление, решил сменить свое имя на то, которое было на слуху.    

К такой практике нередко прибегают так называемые «желтые» СМИ, чтобы хоть как-то набрать аудиторию на известном имени. И видимо в «Фонтанке» уже далеко не все так хорошо, если вроде даже опытный корреспондент Александр Ермаков решился на подобный пиар-ход.  Впрочем с учетом того, что статьи у него уже давно нерегулярны, неудивительно, что он решился забыть про журналисткою этику.

Отвечая, через пресс-службу  шеф-редактору Газеты.ру Валерии Рубцовой  Евгений Пригожин сообщил, что юристы компании «Конкорд» уже анализируют статью, чтобы подать в суд на издание.

«Ни для кого не секрет, что долгие годы «Фонтанка» была лидирующим изданием в Петербурге. Теперь лидирующими СМИ Петербурга являются «Невские новости», «Комсомольская правда» и «Федеральное агентство новостей».  В настоящий момент с рейтингами «Фонтанки» происходит настоящая катастрофа. «Фонтанка» не может попасть на первые строчки рейтинга LiveInternet, несмотря на то, что по некоторым сведениям, активно накручивает количество своих пользователей. Ряд источников утверждает, что реальный рейтинг «Фонтанки» вдвое ниже того, что они показывают на счетчиках. По этой причине «Фонтанка» выдает огромное количество фейковой информации, чтобы хоть как-то удержать читателя»,  - цитирует пресс-служба бизнесмена. 

Отдельно Пригожин отметил, что «Фонтанку» уже не раз ловили на таких хитрых речевых оборотах. Но в этот раз никто спускать им с рук подобное не собирается.  В целом же бизнесмен считает, что российское законодательство в области СМИ максимально либерализировано и «вряд ли можно найти еще одну страну в мире, где СМИ дозволено так много, как в России».

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