Власти не будут запрещать россиянам ввозить хамон

Правительство России не планирует вводить запрет на ввоз молочной и мясной продукции из-за рубежа для личных целей. Об этом сообщил источник в аппарате Правительства России.



Россия вводит запрет на ввоз ряда украинских товаров / Новости от 29.12.2018 15:20

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инициативе Национальной мясной ассоциации запретить ввод молочных и мясных изделий из-за рубежа для собственных целей, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней. Под обращением к вице-премьеру подписались крупнейшие производители мясной продукции в России, которые являются членами ассоциации. Алексей Гордеев перенаправил письмо ассоциации в Министерство сельского хозяйства и Россельхознадзор, которым поручили проработать такую возможность. В ведомствах сообщили, что в целом поддерживают инициативу мясной ассоциации.

Позже "Правда.Ру" публиковала мнение председателя комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, депутата от Новосибирской области (фракция КПРФ), кандидата экономических наук Николая Харитонова, который спрогнозировал, что инициатива не получит поддержки правительства и будет отклонена.

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