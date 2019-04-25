Цели нереальны? Почему "майские указы" Путина невыполнимы

Счетная палата нашла ряд несоответствий при исполнении "майских" указов президента России от 2012 года. В скором времени ведомство представит доклад, в котором будут отмечены не достигнутые цели.



Как Маврикий помешал выполнить «майские указы» Путина / Новости от 01.11.2018 22:59

В 2012 году Владимир Путин обозначил правительству предпринять ряд действий по стимулированию эффективности труда. В частности, президент России обозначил увеличить эффективность труда в два раза до 2018 года. Однако этого не произошло.

Более того, в период с 2014 по 2017 год существенного прироста в производительности труда россиян не наблюдалось. На данный момент Росстат еще не опубликовал соответствующие результаты за 2018 год, но эксперты утверждают, что обозначенной задачи в 2012 году достигнуть не удастся.

Еще один указ, который оказался не выполнен - увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей. До 2018 года этот показатель должен был достигнуть 25 и 61% соответственно. Но прирост за 6 лет составил 21,3%.

Невыполненным остается указ Владимира Путина о снижении ставок по ипотеке.

О том, почему правительство не исполняет указы президента "Правде.Ру" рассказал доцент ИГСУ РАНХиГС Максим Буланов.

- Причины, на мой взгляд, носят и объективный, и субъективный характер. Начну с субъективного фактора - это крайняя амбициозность поставленных целей и задач в рамках этих целей. Они на уровне просто целеполагания были уже практически нереальными в значительной мере.

Допустим, повышение производительности труда на такой процент, фактически наполовину - это, как правило, результат десятилетий в условиях, когда государство напрямую не контролирует экономику. То есть речь не о том, чтобы, условно говоря, как в советское время, допустим, захотели на заводе повысить производительность труда на 50%, закупили новые станки, обновили все производственные линии, рабочие прошли переобучение. Все это для каждого отдельного рабочего бесплатно и так далее, и тому подобное. И тогда этот завод может достигнуть какого-то значительного увеличения производительности труда.

Когда это находится в частных руках, то речь об инвестициях, капиталовложения. Бизнес - это риск, поэтому любой бизнесмен стремится снизить риски и увеличить прибыль. В этом случае работает схема, когда вы, условно, заставляете своих работников работать больше на час, два или три, чтобы повысилась формальная производительность труда при эффективном сохранении восьмичасового рабочего дня. Но эта модель имеет объективные ограничения. Люди не железные, много времени они работать в таком режиме не будут. Опять же, зарплату им за это не повышают.

Поэтому такая модель может сработать на каком-то краткосрочном отрезке времени. А на долгосрочном не может. А 50% - это очень долгосрочный проект.

Что касается объективных условий, во-первых, 2012 год - это год, когда мы все понимали, что продолжал существовать кризис, начавшийся в 2008 году. И данные меры, по идее, должны были вытянуть нас из кризиса. Но меры эти по отношению к кризису носят относительно несерьезный характер, потому что кризис мирового масштаба. И условно говоря, выплыть в тот момент, когда вокруг тебя все тонут, нетривиальная задача.

Поэтому объективной стороной этого процесса было то, что в 2008 году начался кризис, с этим кризисом принципиально ничего нельзя сделать в рамках существующей экономической модели. То есть у нас существует неолиберальная модель капитализма, который во многом как раз и строится на том, чтобы уменьшать социальные расходы и увеличивать прибыли, получаемые частными лицами. Эта модель сама по себе достигла пределов своего роста. И что с ней будет дальше, не очень понятно.

Можно, конечно, говорить о надвигающихся бурях, революциях и так далее, но этот алармистский ответ - не совсем ответ по сути. Что будет дальше, никто не понимает. То есть мы находимся просто в таком историческом периоде, когда долгосрочное прогнозирование невозможно в принципе. Если, конечно, это не отрицательный прогноз. Отрицательные прогнозы, как правило, сбываются.

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