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Казахстан-Россия: "экономическая взаимопомощь" в новом формате

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

В информационном центре Правительства Москвы 24 апреля прошел "Деловой завтрак", организаторами которого выступили Московская торгово-промышленная палата, Посольство и Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации, а также компания Advantage Kazakhstan.

Открывая "Деловой завтрак", глава Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Платонов отметил, что такая встреча представителей бизнес-сообщества двух стран именно в бывшем здании СЭВ весьма символична. СЭВ — Совет экономической взаимопомощи, когда-то объединял в единое экономическое пространство большое количество стран.

Сегодня "взаимопомощь" уже не базируется на принципах экономики социализма, а бывшие республики СССР стали суверенными государствами. Разрушение сложнейшей интеграции внутри СЭВ и СССР после распада Советского Союза больно ударило по экономике всех участников этого объединения. Надо отметить, что, во-первых, Казахстан дольше всех пытался эту интеграцию сохранить, во-вторых, после того, как эти попытки не удались, и не по вине РК, активнее всех начал искать новые формы взаимодействия.

На постсоветском пространстве Республика Казахстан — наиболее успешно и динамично развивающееся государство. Но в современном глобальном мире суверенные экономики подобны сообщающимся сосудам — кризис, он и в Африке кризис, и в США, и в Юго-Восточной Азии, далее везде… Однако, даже если "общая температура по больнице" близка к критической, это не значит, что так должно быть у каждого "пациента". Кто-то ведь и находит оптимальный метод лечения. Казахстан видит способы преодоления кризиса в интеграции, в поддержке отечественного бизнеса, от самого малого до самого масштабного, а также в гибкой политике привлечения иностранных инвестиций.

Инструментарий, который используют власти Казахстана в этой работе, впечатляет. Либерализация визового и миграционного законодательства, создание современной транспортной системы, связывающей страну с главными финансовыми центрами в Европе и Азии, максимальная защита инвестиций, прозрачная и стимулирующая фискальная политика, понятные "правила игры", которых придерживается государство во взаимоотношениях с бизнесом, и т. д. Даже одной из ключевых задач МИД Казахстана сегодня является именно работа с потенциальными инвесторами.

Международный финансовый центр "Астана" был создан еще в 2015 году по инициативе первого президента РК Нурсултана Назарбаева, заработал он в 2018 году, и сегодня МФЦА уже имеет как развитую инфраструктуру, так и репутацию удобной и перспективной площадки для бизнес-сообщества.

Как рассказали представители РК на "завтраке", для реализации новой инвестиционной политики создан Координационный совет, который с мая будет работать именно на базе Международного финансового центра "Астана". В состав Совета будут входить все министры, руководители Национального банка РК, Палата предпринимателей и т. д. Возглавит Координационный совет премьер-министр РК Аскар Мамин, который фактически станет инвестиционным "омбудсменом".

В доверительное управление МФЦА передан "Казах Инвест" — организация, занятая презентацией Казахстана на международной арене. МФЦА станет единым центром, в котором инвесторы смогут решать все вопросы в режиме "одного окна". МФЦА берет на себя сопровождение проектов от их сбора, анализа и презентации вплоть до реализации. При этом на территории МФЦА будет действовать английское право с собственным судом. Запуск биржи МФЦА (AIX), акционерами которой наряду с МФЦА стали Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, позволит компаниям, разместившим свои бумаги, привлечь международное финансирование.

Советник-Посланник Посольства РК в РФ Нуржан Каджиакбаров в своем выступлении на "деловом завтраке" отметил:

"В Казахстане эффективно действует многоуровневая система прямого диалога государства с инвесторами, включающая Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, Совет по улучшению инвестиционного климата при Премьер-Министре, институт Инвестиционного омбудсмена. Проводится оптимизация услуг, предоставляемых инвесторам".

Особое внимание и преференции обеспечены инвесторам в случае локализации производства на территории Казахстана и создании новых рабочих мест, привнесения новых технологий. Более низкие, чем в России, налоги и плюс гибкая система налоговых льгот для инвесторов — до 10 лет освобождения от корпоративного и подоходного налогов, налогов на землю, на имущество — это серьезные стимулы для принятия решения. По словам дипломата, "при всех хороших условиях для инвесторов, для России у нас особенно хорошие условия, торговый представитель РК будет сопровождать инвесторов прямо из России".

В свою очередь, уже Торговый представитель Казахстана в России Бауржан

Сартбаев отметил, что на Россию приходится 20% всего объема внешней торговли Казахстана, товарооборот между двумя странами достиг в 2018 году 18 млрд долларов, а российская доля в общем объеме импорта Казахстана составляет 38%. Бауржан Сартбаев также отметил, что за последние 10 лет в экономику Казахстана привлечены более 220 млрд долларов. Казахстан ежегодно привлекает более 20 млрд долларов иностранных инвестиций, из них более 10 млрд — в добывающую промышленность, более 3 млрд — в обрабатывающие производства. Согласно отчету Всемирного банка "Doing Business 2019", в общем рейтинге по благоприятной атмосфере для ведения бизнеса Казахстан занял 28-е место из 190 стран, поднявшись за год на 8 позиций. При этом по показателю "защита миноритарных инвесторов" Республика Казахстан в этом рейтинге занимает первую позицию.

По словам Бауржана Сартбаева, сегодня в Казахстане работают 9925 совместных российско-казахских предприятий. Но и это не предел, сотрудничество должно развиваться и будет развиваться. Присутствовавшие на "завтраке" представители бизнеса, среди которых были сотрудники Сбербанка, ВТБ, инвестиционных компаний, станкостроители, и т. д., задавали конкретные вопросы и предлагали обсудить инвестиционные проекты. Так что "завтрак" явно получился "деловой".

Фото инфоцентра Правительства Москвы

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Темы бизнес Казахстан экономика инвестиции деловой завтрак
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