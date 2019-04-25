Поставки качественной российской нефти возобновлятся 29 апреля - Козак

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Россия практически решила проблему с некачественной нефтью. Ее большая часть уже была откачана в специальные резервуары. Козак рассказал, что транзит нефти соответствующего качества будет возобновлен 29 апреля.



Цена на нефть Brent снова рухнула / Новости от 23.11.2018 18:58

"Проблемы с транзитом нефти мы пытаемся решить совместно со всеми участвующими сторонами. Завтра будут проведены переговоры с польской стороной. Оперативные меры уже были приняты. Некачественная нефть была откачана в специальные резервуары. В понедельник 29 апреля "Транснефть" возобновит транзит чистой нефти без примесей", - пояснил Козак.

Вице-премьер объяснил назначение переговоров с Польшей и Белоруссией. По его словам, российская сторона попросит эти страны произвести откачку некачественной нефти. Также Козак уведомил журналистов, что перед российским правительством еще не ставили вопрос о компенсации за нанесенный ущерб белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Чехия была вынуждена остановить транзит нефти через нефтепровод "Дружба" вслед за Польшей и Белоруссией, в связи с высоким содержанием хлора в сырье.

Читайте также:

Вслед за Польшей транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" приостановила Чехия - СМИ