Поставки качественной российской нефти возобновлятся 29 апреля - Козак

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Россия практически решила проблему с некачественной нефтью. Ее большая часть уже была откачана в специальные резервуары. Козак рассказал, что транзит нефти соответствующего качества будет возобновлен 29 апреля.
"Проблемы с транзитом нефти мы пытаемся решить совместно со всеми участвующими сторонами. Завтра будут проведены переговоры с польской стороной. Оперативные меры уже были приняты. Некачественная нефть была откачана в специальные резервуары. В понедельник 29 апреля "Транснефть" возобновит транзит чистой нефти без примесей", - пояснил Козак.
Вице-премьер объяснил назначение переговоров с Польшей и Белоруссией. По его словам, российская сторона попросит эти страны произвести откачку некачественной нефти. Также Козак уведомил журналистов, что перед российским правительством еще не ставили вопрос о компенсации за нанесенный ущерб белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Чехия была вынуждена остановить транзит нефти через нефтепровод "Дружба" вслед за Польшей и Белоруссией, в связи с высоким содержанием хлора в сырье.
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